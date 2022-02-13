В Новосибирске снесли частные дома под строительство 25-этажки с квартирами-студиями

25- этажку должны достроить до 2024 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске застройщик построит 25-этажку на месте частного сектора в Октябрьском районе. Документ был опубликован на муниципальном портале мэрии Новосибирска.
Компания планирует возвести 25-этажный дом на участке между улицей Лескова и Никитина. Новостройка появится на месте домов частного сектора.
Всего в доме будет 336 квартир: 120 двухкомнатных студий, 96 однокомнатных студий и 72 трехкомнатных студий. Также планируется 24 однокомнатные квартиры и 24 двухкомнатные квартиры.
Разрешение застройщику действует до 1 июля 2024 года.
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