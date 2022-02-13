Новосибирца убили табуреткой в доме напротив церкви

Соседи следят за расследованием трагедии Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске 50-летнего мужчину убили в его квартире на улице Советской, 50 во время застолья: об этом его сосед рассказал на странице сообщества «ЧП-Новосибирск».

— Мой сосед по лестничной площадке переехал в квартиру, вступив в права наследства после смерти его матери. Соседу больше 50 лет, он любил часто выпивать. Но у него всегда было тихо, даже во время прихода собутыльников.Пошел слух, что сосед собирается продавать свою вторую квартиру в Новосибирске. И тут появляются двое странных собутыльников у соседа. Вскоре эти двое начали ходить по соседям, предлагать купить стиральную машинку,стремянку, посуду и и так далее. Вызвали полицию, пока она ехала, воришки успели сделать еще несколько рейсов и вынести ценные вещи. Заходит соседка в квартиру, а там лежит труп хозяина, — написал сосед погибшего.

После приезда полицейских собутыльники пытались бежать, соседи помогали поймать их. Полиция смогла задержать одного из подозреваемых. Он утверждает, что убили мужчину табуреткой.

В пресс-службе СКР по Новосибирской области подтвердили: убийство произошло 4 февраля. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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