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Общество13 февраля 2022 12:18

Пожарные спасли кота из горящей квартиры в центре Новосибирска

Теперь ему ищут новый дом
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пожарные спасли кота из горящей квартиры. Фото: Валерия Дунаева

Пожарные спасли кота из горящей квартиры. Фото: Валерия Дунаева

Пожарные спасли кота из горящей квартиры и ищут ему дом. Пожар произошел днем 13 февраля в доме по улице Фрунзе, 59.

— Подруга вышла с дочкой погулять, они увидели выгоревшую квартиру, из окон шел дым. На месте работали шесть пожарных машин, пожарные спасли котика и искали, кому бы его пристроить. Пострадавших она не заметила, — сообщила корреспондент КП-Новосибирск Ксения Полторанина.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области пока не прокомментировали пожар.

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