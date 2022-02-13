Пожарные спасли кота из горящей квартиры в центре Новосибирска

Пожарные спасли кота из горящей квартиры. Фото: Валерия Дунаева
Пожарные спасли кота из горящей квартиры и ищут ему дом. Пожар произошел днем 13 февраля в доме по улице Фрунзе, 59.
— Подруга вышла с дочкой погулять, они увидели выгоревшую квартиру, из окон шел дым. На месте работали шесть пожарных машин, пожарные спасли котика и искали, кому бы его пристроить. Пострадавших она не заметила, — сообщила корреспондент КП-Новосибирск Ксения Полторанина.
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области пока не прокомментировали пожар.
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