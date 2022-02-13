Губернатор Кузбасса наградил НОВАТ за «Реквием» по погибшим шахтерам

Трансляцию посмотрели 5 млн человек. Фото: кадр из трансляции на канале "Пресс-служба Правительства Кузбасса" YouTube

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил артистов и директора НОВАТа. Политик приехал в театр с семьей на премьеру нового балета с Николаем Цискаридзе, сообщили в пресс-службе «НОВАТа»:

— Хочу выразить благодарность коллективу НОВАТа, артистам оркестра, хору, солистам и лично Владимиру Кехману за «Реквием» Верди, исполненный 8 декабря в память о жертвах аварии на шахте «Листвяжная». Трансляцию посмотрело более 5 миллионов человек. Это была огромная поддержка для всего Кузбасса в этот трудный момент. Это событие отразилось в сердцах многих людей. Огромное спасибо за это», — сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Также Сергей Цивилев вручил Владимиру Кехману медаль «300-летие образования Кузбасса». Губернатор с семьей посетили премьеру балета «Тщетная предосторожность» в редакции Фредерика Аштона, с участием звезды российского балета Николая Цескаридзе.

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