Мужчину доставили в больницу. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирской области пенсионер отравился бытовой химией. Инцидент произошел в поселке Барышево.

— Мужчине 66 лет. Он случайно выпил жидкость для мытья окон. Его доставили в больницу. Врачи наблюдали за его состоянием, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Не только взрослые, но и дети часто травятся бытовой химией. В начале января в области годовалого мальчика доставили в больницу. Ребенок хлебнул белизны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.