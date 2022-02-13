Мужчину доставили в больницу.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирской области пенсионер отравился бытовой химией. Инцидент произошел в поселке Барышево.
— Мужчине 66 лет. Он случайно выпил жидкость для мытья окон. Его доставили в больницу. Врачи наблюдали за его состоянием, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Не только взрослые, но и дети часто травятся бытовой химией. В начале января в области годовалого мальчика доставили в больницу. Ребенок хлебнул белизны.
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