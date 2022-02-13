Дрон блогеру не вернули. Фото: instagram.com/maxonlymar/

Новосибирский блогер, арестованный в Узбекистане за провоз дрона, вернулся домой. Напомним, что мужчину задержали в аэропорту другой страны в начале февраля. Блогер вез с собой дрон и таможенники изъяли его. По законам Узбекистана, техника не должна превышать по вес 250 грамм и не должна влезать выше, чем на 1000 метров.

— Мне предложили один единственный вариант: написать заявление, раскаяться и попросить закрыть уголовное дело. Я приехал и написал. В итоге, я позвонил консулу и он сказал, что можно подписывать, — рассказал КП-Новосибирск Максим Лымарь, блогер.

Дрон сибиряку так и не вернули. Сказали, что это «орудие преступления».

— Я забрал только постановление и с ним поехал в аэропорт. Радует, что смог улететь оттуда, — говорит мужчина.

Теперь после случившегося Максим планирует покупать новый дрон. Ведь путешествовать по миру он не перестанет.

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