Новосибирский дизайнер преобразила спальню в передаче «Квартирный вопрос»

Новосибирский дизайнер примирила супругов, преобразив спальню. Фото: кадр с канала "НТВ" на. YouTube

Сибирячка Анна Михайлова сделала интерьер спальни для героев передачи «Квартирный вопрос». Выпуск вышел на YouTube-канале «НТВ» 12 февраля.

Супруги Константин и Олеся Кошелевы раньше делили спальню с маленьким сыном, но мальчик подрос, и они выделили ему детскую. Пара обратилась в редакцию передачи за помощью, и они привлекли к работе новосибирского дизайнера Анну Михайлову.

Фанат «Формулы-1» и любительница вышивания никак не могли найти компромисс.

— Глава семьи без ума от гонок Формулы-1. Да и в целом в семье, где большинство составляют мужчины, над женскими элементами декора волей-неволей превалируют спортивные комплексы. «Квартирный вопрос» нашел золотую середину между гонками и романтизмом, обустроив супружескую спальню с учетом обоюдных интересов и взаимных уступок — сообщили авторы шоу.

Женщина нашла компромисс в округлых формах мебели и хромированных деталях интерьера. На потолке установили биодинамические светильники, спальню украсили неводом и панно из ткани. На балконе повесили гамак. Супруги были поражены изменениями.

— Я много работаю, прихожу поздно с работы и это место идеально для отдыха, — сообщил Константин.

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