Пуховик сильно полинял. Фото: сайт "Flamp"

Жительница Новосибирска обвинила химчистку в порче пуховика. Она отнесла белый пуховик почистить. Ей пообещали вернуть его через 10 дней.

— Я им позвонила и мне сказали, что некоторые загрязнения не удалось убрать с первого раза, принесли извинения за задержку и попросили подождать еще пару дней. В итоге мне позвонили только в конце января и сказали, что пуховик испорчен (он полинял), также я сама при осмотре пуховика дополнительно обнаружила испорченный подклад и катышки на подоле, — пишет женщина в отзыве на «Flamp».

По словам сибирячки, она написала претензию в компанию. Ей сказали отвезти пуховик на экспертизу и если вина компании будет установлена, то ей вернут деньги.

— Дело в том, что управляющий открыто сказал в разговоре по телефону, что в Новосибирске нет оборудования, которое может провести нужную экспертизу, — утверждает жительница Новосибирска.

На сайте химчистка тоже ответила на отзыв, так же как и на претензию:

— С самого начала мы не отказывались от помощи Вам в разрешении данной ситуации и ни в коем случае не уклонялись от ответственности, поэтому предложили провести двустороннюю независимую экспертизу, которая позволила бы установить виновную сторону. Вы озвучили стоимость проведения экспертизы в 25 тысяч руб. и настаивали на том, что будет проще, если мы просто возместим Вам средства за пуховик, чего мы не можем сделать без подтверждения нашей вины, — ответил управляющий химчистки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.