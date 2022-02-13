Новосибирец протаранил троллейбус и сбежал от полиции

Водителю грозит арест за побег с места ДТП. Фото: сообщества "Инцидент-Новосибирск" "ВКонтакте"
В Новосибирске водитель иномарки протаранил троллейбус и сбежал с места ДТП. Столкновение произошло днем 13 февраля у дома на Октябрьской магистрали, 4.
— Автомобиль Kia выезжал с прилегающей территории на Октябрьскую магистраль и не пропустил троллейбус маршрута №5. Водитель и пассажиры бросили авто и сбежали с места столкновения. Данный автомобиль KIA был взят в аренду, — сообщили в отряде пропагады ГИБДД по Новосибирску.
В ДТП никто не пострадал, теперь инспекторы ГИБДД разыскивают виновника. Его ждет административный арест на 15 суток, либо лишение водительских прав.
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