Сыр был с плесенью. Фото: "Flamp"

Новосибирец пожаловался на купленный сыр с плесенью. Мужчина зашел в местный супермаркет и купил продукты. Среди них как раз и был этот сыр. Не смотря на прозрачную упаковку плесень была не заметна, пока продукт не распечатали.

— Видимо, в магазине хранят продукты как попало, прежде чем на полку поставить. Срок годности у него был в порядке, — пишет мужчина на сайте «Flamp».

Сыр пришлось выкинуть из-за его совершенно не съедобного вида.

В комментариях под отзывом другие пользователи сайта написали свое мнение:

— Это просто сыр «Блю» — Как такое можно проморгать? Не глядя в корзину сначала положили, потом на кассе, когда выкладывали?

— Это где ж он мог валяться...страшно представить!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.