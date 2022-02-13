В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 5349 человек

В Новосибирске за сутки умерло 15 пациентов Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирской области за сутки выявили 5349 случаев COVID-19, в том числе заболели 819 детей. Всего начала эпидемии коронавируса в регионе заболел 143 742 человека. Оперативный штаб Новосибирской области опубликовал свежую статистику:

— Скончались еще пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 65 лет, 66 лет и женщины в возрасте 49 лет, 55 лет, 56 лет, 67 лет, 70 лет, 74 года, 79 лет, 81 год, 82 года, 82 года, 84 года, 91 год, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 787 человек, — сообщили в оперштабе.

В отделениях реанимации пребывают 304 пациента, из них 43 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в больницы Новосибирской области госпитализировали 3605 пациентов, в том числе 165 детей. У них уже был подтвержден диагноз или имелись все признаки заболевания.

Врачи подтвердили выздоровление 475 пациентов за сутки. Всего с начала вспышки COVID-19 в регионе вылечились 80 403 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 3 821 233 теста на коронавирус.

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