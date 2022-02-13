Новосибирцы обвинили нефтебазу в сливе отходов в Обь

Новосибирцы написали жалобу в минприроды региона.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Новосибирцы обвинили нефтебазу в загрязнении акватории Оби. Очевидцы выложили фотографии в сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте».
— Жители СНТ «Звездное» обнаружили несанкционированный сброс сточных вод в реку Обь с образованием большого количества пены. Предположительно, он осуществляется с нефтебазы «Красный яр» без какой-либо очистки, — написала подписчица «АСТ-54».
Женщина уточнила, что жалоба на действия нефтебазы уже направлена в Министерство природопользования и экологии по Новосибирской области.
Пользователи соцсетей поддержали женщину и рассказали, что один из санаториев, расположенных на берегу, тоже сбрасывает в Обь отходы.
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