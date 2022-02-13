Новосибирец попал в больницу после ДТП на Волочаевской

Водитель попал в больницу. Фото: отряд пропаганды ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске водитель попал в больницу после ДТП с двумя иномарками. Инцидент произошел 12 февраля в 20:35 на улице Волочаевской.

— Автомобиль Daewoo Matiz двигался по улице Волочаевской и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, который двигался на встречном направлении. В результате ДТП 27-летний водитель Daewoo с травмой головы был доставлен в больницу, — сообщили в отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

На месте работали спасатели МАСС, однако доставать водителей из авто не пришлось.

— Прибыв на место ДТП, спасатели выяснили, что в салонах автомобилей зажатых нет. Была обеспечена противопожарная безопасность транспортных средств и стабилизация от перемещения по проезжей части, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» «ВКонтакте».

В ГИБДД начали административное расследование по факту ДТП, чтобы установить вину водителей.

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