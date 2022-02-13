В Новосибирска хозяйка бросила ежа и четырех кошек в общежитии после пожара

Сибирячка ищет специалистов, чтобы помочь вернуть ежа в дикую природу. Фото: предоставлены Аленой Ищенко

Зоозащитница Алена Ищенко спасла ежика и четырех кошек из общежития после пожара в Новосибирске. Девушка рассказала КП- Новосибирск, как вызволяла питомцев.

— В начале февраля неблагополучная женщина объявила сбор денег после пожара в комнате общежития, якобы в помощь животным. А сама бросила ежа и четырех котов и уехала в деревню. Соседи забили тревогу: мы выехали и достали их из захламленной квартиры, твм был настоящий притон. Они бы умерли там с голоду, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Алена Ищенко.

Найденного ежика волонтер забрала себе.

— Видимо, бывшая хозяйка нашла ежика еще маленьким во время прогулки по лесу. Теперь ежик не сможет вернуться в природу, они обитают в определенной территориальной зоне и в незнакомом месте просто погибнут, — объяснила Алена Ищенко.

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