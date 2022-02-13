Работники спасли 120 коров с горящей фермы под Новосибирском

Животных вовремя эвакуировали
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области фермеры спасли 120 коров с горящей фермы. Пожар произошел днем 12 февраля около 13:45.
— В селе Кирза Ордынского района загорелась животноводческая ферма. Огонь повредил потолочное перекрытие, стены. Из здания фермы сотрудники эвакуировали 120 голов крупнорогатого скота, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожар в здании фермы потушили в 14.45: чтобы справиться с пламенем, понадобились две автоцистерны. На месте работали 6 пожарных.
Причины возгорания пока выясняют сотрудники МЧС.
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