Работники спасли 120 коров с горящей фермы под Новосибирском

Животных вовремя эвакуировали Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области фермеры спасли 120 коров с горящей фермы. Пожар произошел днем 12 февраля около 13:45.

— В селе Кирза Ордынского района загорелась животноводческая ферма. Огонь повредил потолочное перекрытие, стены. Из здания фермы сотрудники эвакуировали 120 голов крупнорогатого скота, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар в здании фермы потушили в 14.45: чтобы справиться с пламенем, понадобились две автоцистерны. На месте работали 6 пожарных.

Причины возгорания пока выясняют сотрудники МЧС.

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