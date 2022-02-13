В Советском районе планируют внести изменения в маршруты нескольких автобусов

Жителей Советского района ожидают изменения, касающиеся общественного транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Советского района ожидают изменения, касающиеся общественного транспорта. Решение об изменении маршрутов некоторых автобусов было принято на общественном совете по транспорту. В частности, перемены коснутся автобусов № 8 и № 36, а также № 65 и № 65а.

— Было предложено маршрут №8 сделать магистральным (с интервалом движения в часы пик около 10 минут). Вместо 6 машин на линию планируют вывести порядка 20 автобусов. Второе изменение касается маршрута № 36. Он также будет магистральным, с 18 единицами подвижного состава на линии. Самое главное изменение — ходить этот автобус теперь будут не до метро «Речной вокзал», а через Бугринский мост на левый берег, до площади Карла Маркса. Все эти изменения начнут действовать с третьего квартала 2022 года, когда в город поступит еще одна партия автобусов для ПАТП-4 (около 50 единиц), — пишет издание «Навигатор».

Планируется также, что появится два новых кольцевых маршрута — № 65 и № 65а. Они будут двигаться навстречу друг другу: автобус № 65 — по маршруту «Ул. Белоусова — Нижняя Ельцовка — ул. Белоусова» без заезда на улицы Героев Труда и Российскую; автобус № 65а пойдет по маршруту «Ул. Белоусова — Цветной проезд — ул. Белоусова». На линии будет 9 автобусов, интервал движения около 10 минут.

Однако подобные перемены пришлись по вкусу далеко не всем местным жителям. Многие люди настаивали на том, что новые маршруты для них неудобны, и вместо упрощения ситуации с транспортом, только усложнят сибирякам жизнь. Чтобы в итоге найти компромиссный вариант, который устроит всех, было решено провести среди населения опрос, где горожане смогут проголосовать за более понравившуюся им схему движения.

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