Полиция начала проверку после того, как в Новосибирской области соседский пес напал на школьницу

Полиция разбирается в произошедшем со школьницей. Фото: предоставлено героями материала
Полиция начала проверку, после того, как в Новосибирской области пес напал на соседскую 9-летнюю девочку. Напомним, инцидент произошел в Черепановском районе, у ребенка оказалась разорвана губа.
— Сообщение от жительницы рабочего поселка Посевная 6 февраля в МВД поступило сообщение о том, что ее несовершеннолетнюю дочь укусила собака. Полиция сразу же выехала на место, заявление женщины было зарегистрировано, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас школьницу отправили на судмедэкспертизу, сейчас полиция продолжает разбираться в произошедшем.
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