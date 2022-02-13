Погода в Новосибирске на 13 февраля 2022 года: вернется тепло и снег

Погода в Новосибирске на 13 февраля 2022 года порадует сибиряков резким потеплением. Фото: Виктория МИНАЕВА

Погода в Новосибирске на 13 февраля 2022 года порадует сибиряков резким потеплением днем. По прогнозам синоптиков, перепад температуры может составить вплоть до 20 градусов.

— В воскресенье,13 февраля, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня возможен небольшой снег. На дорогах гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха ночью достигнет -21…-23 градусов, в пригороде возможно похолодание до -25…-27 градусов. Днем потеплеет до -8…-10. Ветер будет дуть юго-восточный со средней скоростью 4-9 метров в секунду.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс.Погода. Они, правда, обещают более постепенное потепление: днем температура еще будет составлять -10…-16, а к вечеру потеплеет до -9…-10.

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