Погода в Новосибирске на 13 февраля 2022 года: вернется тепло и снег

Погода в Новосибирске на 13 февраля 2022 года порадует сибиряков резким потеплением.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Погода в Новосибирске на 13 февраля 2022 года порадует сибиряков резким потеплением днем. По прогнозам синоптиков, перепад температуры может составить вплоть до 20 градусов.
— В воскресенье,13 февраля, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня возможен небольшой снег. На дорогах гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха ночью достигнет -21…-23 градусов, в пригороде возможно похолодание до -25…-27 градусов. Днем потеплеет до -8…-10. Ветер будет дуть юго-восточный со средней скоростью 4-9 метров в секунду.
Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс.Погода. Они, правда, обещают более постепенное потепление: днем температура еще будет составлять -10…-16, а к вечеру потеплеет до -9…-10.
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