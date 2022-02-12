Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов переболел коронавирусом

Константин Хальзов перенес заболевание в легкой форме. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Министр здравоохранения Новосибирской области Констатин Хальзов переболел ковидом. К счастью, заболевание он перенес в легкой форме и уже в ближайшее время вернется к работе.

— Заболевание Константин Васильевич переносил в легкой форме, поэтому работать он не переставал, просто делал это дистанционно, — пояснили КП-Новосибирск в областном минздраве. — Сейчас он уже здоров и с понедельника выходит на работу.

Напомним, ранее о своем положительном тесте на коронавирус сообщал губернатор региона Андрей Травников. Тогда многие сибиряки под его постом в соцсетях стали желать ему скорейшего выздоровления и отправлять открытки с чаем с малиной. Накануне глава региона также сообщил в соцсетях, что уже здоров и приступит к работе с понедельника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатору Новосибирской области отправляют малину с чаем для выздоровления

Правда, пока только онлайн (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.