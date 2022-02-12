В Новосибирской области произошел пожар на ферме с животными

В селе Кирза Новосибирской области случился пожар на животноводческой ферме. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Днем в субботу, 12 февраля, в селе Кирза Новосибирской области случился пожар на животноводческой ферме. Еще до прибытия спецслужб, сотрудники фермы смогли сами эвакуировать 120 голов крупного рогатого скота.

— Сообщение о происшествии поступило в 13:49. На момент прибытия первого пожарного подразделения горели помещения мойки животноводческой фермы, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Открытое горение удалось ликвидировать за 17 минут. Еще примерно полчаса понадобилось пожарным, чтобы полностью потушить огонь и провести проливку и разбор обгоревших конструкций.

К счастью, в ЧП никто не пострадал. Огонь повредил потолочные перекрытия и станы фермы на площади 36 квадратных метров. Причину пожара установят позже дознаватели МЧС.

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