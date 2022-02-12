В Новосибирске вместо маршруток №5 на дороги запустят 8 новых автобусов

В Новосибирске вместо маршруток №5 теперь появятся восемь новых автобусов.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирске вместо маршруток №5 теперь появятся восемь новых автобусов, которые будут ездить под номером 45к. Ходить маршрутки перестанут уже 28 февраля.
Как сообщили в мэрии Новосибирска, транспорт обновили в рамках программы замещения маршрутных такси, которые зачастую ездят по нерегулируемому тарифу.
Курсировать автобусы будут, соответственно, по маршруту «Центральный корпус — Чемской бор». Они появятся на дорогах города уже 25 февраля.
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