В Новосибирске вместо маршруток №5 на дороги запустят 8 новых автобусов

В Новосибирске вместо маршруток №5 теперь появятся восемь новых автобусов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске вместо маршруток №5 теперь появятся восемь новых автобусов, которые будут ездить под номером 45к. Ходить маршрутки перестанут уже 28 февраля.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, транспорт обновили в рамках программы замещения маршрутных такси, которые зачастую ездят по нерегулируемому тарифу.

Курсировать автобусы будут, соответственно, по маршруту «Центральный корпус — Чемской бор». Они появятся на дорогах города уже 25 февраля.

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