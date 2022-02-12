Ксения Собчак высказалась о ситуации с орангутаном Бату на выборах талисмана Новосибирска

Ксения Собчак обратила внимание на победу орангутана Бату в голосовании за талисман новогодней столицы в Новосибирске. Фото: скриншот\Осторожно: Собчак\Евгений ПРОКИНОВ

Известная телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на победу орангутана Бату в голосовании за талисман новогодней столицы в Новосибирске. Об этом она высказалась в недавнем выпуске своей программы «Осторожно, новости».

— Мэрия решила найти талисман в местном зоопарке. Устроили народное голосование: казалось бы, просто выбирайте животное для символа, что тут может пойти не так? Кандидатов было пятеро: снежный барс Саян, медведица Шилка, манул Айша, амурский Тигр Макс и, собственно, орангутан Бату, — высказалась Собчак. — Я бы, может быть, и сама за барса снежного проголосовала. Ну, потому что не чужда прекрасному и вообще эстет. Белый барс на белом фоне — это красиво. Но местные люди при поддержке блогеров и хохмачей стали топить за Бату. В итоге, зоопарк голосование закрыл, а самый популярный кандидат остался без должности.

Напомним, выборы талисмана новогодней столицы в Новосибирске обернулись масштабным общественным резонансом и сделали орангутана знаменитым на весь мир. После этого зоопарк попросил отменить голосование: администрация зверинца посчитала, что выборы приобрели «политический характер». И теперь, уже в новых выборах, смогут поучаствовать другие кандидаты из числа братьев наших меньших. В том числе и белочка, которую на месте талисмана хотели бы видеть многие сибиряки.

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