В Новосибирске почти 100 домов остались без воды почти на сутки

В Новосибирске почти 100 домов в двух районах остались без воды из-за повреждения водопровода.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске почти 100 домов в двух районах остались без воды из-за повреждения водопровода. Водоснабжение у людей отключено еще с пятницы, 11 февраля.
— Водоснабжение отключено в 97 домах на территории Октябрьского и Ленинского района в связи с устранением повреждения водопровода, — сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск». — В частности, под отключение попали дома на таких улицах как Пролетарская, Покатная, Карла Либкнехта и переулок 5-1 Танкистов.
Отключили воду еще в половину шестого вечера в пятницу, 11 февраля. А вернуть обещают в субботу, 12 февраля, в 16:30.
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