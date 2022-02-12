В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 5 122 человека

В регионе с момента начала пандемии ковид диагностировали у 138 393 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области новый антирекорд по заболеваемости: за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 5 122 человек. Всего в регионе с момента начала пандемии его диагностировали у 138 393 человек, в том числе — у 18 289 детей. Выздоровели, на сегодняшний день, 79 927 человек, 487 из них — за последние сутки.

— Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 47 лет, 65 лет, 68 лет, 68 лет, 70 лет, 74 года, 81 год и женщины в возрасте 64 года, 70 лет, 81 год, 87 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 4 772 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Сейчас в больницах города и области с диагнозом диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат 3 496 пациентов, в том числе 176 детей. В реанимации находятся 288 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 44 пациента.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что с 9 февраля, в Новосибирской области официально ввели новые коронавирусные ограничения. В регионе запретили проведение определенных массовых мероприятий и ввели систему QR-кодов в гостиницах.

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