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Происшествия12 февраля 2022 6:46

На стройплощадке в центре Новосибирска произошел пожар

Там загорелся строительный вагончик
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирске на стройплощадке в Железнодорожном районе произошел пожар.

В Новосибирске на стройплощадке в Железнодорожном районе произошел пожар.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на стройплощадке в Железнодорожном районе произошел пожар. ЧП случилось рано утром в субботу, 12 февраля.

— Загорелся там металлический вагончик. Открытое горение было ликвидировано за 16 минут, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Внутри вагончика огнем были повреждены вещи и обшивка на площади 15 квадратных метров.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. На тушении работали 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

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