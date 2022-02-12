На стройплощадке в центре Новосибирска произошел пожар

В Новосибирске на стройплощадке в Железнодорожном районе произошел пожар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на стройплощадке в Железнодорожном районе произошел пожар. ЧП случилось рано утром в субботу, 12 февраля.

— Загорелся там металлический вагончик. Открытое горение было ликвидировано за 16 минут, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Внутри вагончика огнем были повреждены вещи и обшивка на площади 15 квадратных метров.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. На тушении работали 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

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