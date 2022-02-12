В Новосибирской области зарегистрировано более 81 тысячи владельцев оружия

В Новосибирской области зарегистрировано более 81 тысячи владельцев гражданского оружия. Фото: пресс-служба Росгвардии по Новосибирской области

Сегодня, 12 февраля, 53-ю годовщину отмечает подразделение госконтроля и лицензионно-разрешительной работы войск нацгвардии России. Специалисты, работающие там, занимаются проблемами с незаконным оборотом оружия и следят за порядком в частной охранной и детективной деятельности.

— Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии оказывают населению двадцать шесть видов государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной и детективной деятельности. По итогам 2021 года специалистами службы рассмотрено свыше 58 тысяч заявлений о предоставлении госуслуг. Среди самых популярных, по-прежнему, является выдача разрешения на хранение, а также лицензии на приобретение спортивного, охотничьего и огнестрельного оружия, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Так, по официальным данным, в Новосибирской области зарегистрировано более 81 тысячи владельцев гражданского оружия. Только в 2021 году сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 24 тысяч проверок, в результате которых к административной ответственности за различные нарушения привлечено порядка 4000 граждан. Аннулировано более 3 тысяч лицензий и разрешений на гражданское оружие. Более 4 тысяч единиц оружия изъято.

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