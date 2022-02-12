Новосибирец лишился «Айфона» и золотых украшений после похода в ночной клуб

После похода в клуб у сибиряка пропали ценные вещи. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске для мужчины поход в один из популярных ночных клубов в центре города обернулся разочарованием. Уже под утро, вернувшись домой, он обнаружил, что у него пропало несколько очень важных личных вещей.

— Произошел инцидент в конце января. 32-летний мужчина провел ночь в клубе, а когда утром вернулся домой, обнаружил, что при себе у него «Айфона», банковских карт, золотой цепочки и двух колец, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

О своей пропаже сибиряк сообщил в полицию. Сейчас в произошедшем будут разбираться правоохранители.

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