Новосибирску потребуется 6,5 миллиардов рублей на расселение аварийных домов

В Новосибирске в этом году власти планируют много времени уделить решению проблемы ветхого жилья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске в этом году власти планируют много времени уделить решению проблемы ветхого жилья. Так, еще с 2019 года наш город в рамках нацпроекта получил федеральное финансирование на расселение тех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

— Новосибирск, как и несколько других городов, взял на себя обязательство осуществить расселение не до 2025 года, как это предусмотрено в национальном проекте, а до конца 2023 года, — рассказал заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

На сегодняшний день в Новосибирске аварийными признаны 405 домов. Уже в ближайшее время 26 из них планируется расселить по инвестиционным проектам. А чтобы полностью решить эту проблему, необходимо профинансировать 185 объектов, которые пока не вошли ни в одну программу. На это все потребуется 6,5 миллиардов рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в целом во всей Новосибирской области с 2022 по 2023 год планируется расселить из аварийного жилья 3425 человек, проживающих в Новосибирске, Искитиме, Татарске, Куйбышыве, Болотном, Барышевском и Ташаринском сельсовете. Переселять людей планируют как уже в готовые квартиры, так и в специально построенные новые дома.

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