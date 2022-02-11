В Новосибирске на остановке общественного транспорта умер мужчина

Мужчину обнаружили прохожие и вызвали ему скорую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в пятницу, 11 февраля, в Новосибирске на транспортной остановке обнаружили погибшего мужчину. Инцидент произошел в Ленинском районе города.

— В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины без видимых признаков телесных повреждений на остановке Юго-Западный жилмассив, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что сейчас по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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