В Новосибирске на остановке общественного транспорта умер мужчина

Мужчину обнаружили прохожие и вызвали ему скорую.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером в пятницу, 11 февраля, в Новосибирске на транспортной остановке обнаружили погибшего мужчину. Инцидент произошел в Ленинском районе города.
— В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины без видимых признаков телесных повреждений на остановке Юго-Западный жилмассив, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что сейчас по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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