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Происшествия11 февраля 2022 15:43

В Новосибирске внедорожник вылетел в кювет и перевернулся на крышу

Последствия аварии засняли на видео очевидцы
Галина СИМОНОВА
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Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась на крышу. Фото: Кадр из видео

Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась на крышу. Фото: Кадр из видео

В Октябрьском районе Новосибирске вечером в пятницу, 11 февраля, произошло ДТП. Там машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась на крышу. Ее засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

— В Октябрьском районе на улице улице Новой у СНТ «Горки» опрокинулся внедорожник, — написали очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, что вокруг машины собрались очевидцы. Не известно, были ли в ДТП пострадавшие. В городской Госавтоинспекции сообщили, что в дежурную часть полка ДПС ГИБДД информация о данном происшествии не поступало.

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