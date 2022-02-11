В Новосибирске внедорожник вылетел в кювет и перевернулся на крышу

Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась на крышу. Фото: Кадр из видео

В Октябрьском районе Новосибирске вечером в пятницу, 11 февраля, произошло ДТП. Там машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась на крышу. Ее засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

— В Октябрьском районе на улице улице Новой у СНТ «Горки» опрокинулся внедорожник, — написали очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, что вокруг машины собрались очевидцы. Не известно, были ли в ДТП пострадавшие. В городской Госавтоинспекции сообщили, что в дежурную часть полка ДПС ГИБДД информация о данном происшествии не поступало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.