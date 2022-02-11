Секрет Бату раскрыт: Новосибирский зоопарк показал, кто стоит за орангутаном, победившим на выборах

В зоопарке раскрыли секрет успешного орангутана. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске конкурс на выбор талисмана для Новогодней столицы России вызвал большой ажиотаж. Выбирали претендента на столь важную роль из обитателей городского зоопарка, и в лидеры неожиданно вырвался самый неординарный кадидат — орангутан Бату. Вся эта ситуация вызвала большой резонанс среди сибиряков, кто-то смог даже найти здесь политический подтекст. И тогда Бату получил почти всемирную известность: о нем написали не только местные региональные СМИ, но и зарубежный «The Times».

Такой повышенный интерес к одному из своих подопечных в зоопарке не оставили без внимания. И даже сняли о новой местной звезде забавный видеоролик, раскрыв секрет удачливого орангутана.

— Мы раскрыли секрет Бату! Все просто — за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. В случае с Бату — это наша невероятная Мишель. День из жизни этой пары вы можете наблюдать в нашем видео, — так подписали ролик в группе Новосибирского зоопарка Вконтакте.

Кстати, Бату также уже появился и в дизайн-проекте символики «Новосибирск — новогодняя столица России», которую недавно разработчики выложили в публичное пространство. Она наделала не меньше шума, чем выборы талисмана.

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