Погода в Новосибирске на 12 февраля 2022 года: морозы станут еще сильнее

В Новосибирске по-прежнему останутся сильные морозы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 12 февраля 2022 года по-прежнему будет солнечной, но при этом снова окрепнут морозы. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске опустится до -22…-24 градусов, в пригороде — -25…-27. Днем термометр покажет около -13…-15 градусов. Будет небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Подует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области синоптики обещают ночью до-35 градусов. Днем —около -12…-17 градусов, а ветер местами усилится до 13 метров в секунду.

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