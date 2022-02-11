В Новосибирской области построят пять приютов ля бездомных животных

Первый приют будут строить на левом берегу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области к 2027 году построят минимум пять приютов для бездомных животных. Об этом на пресс-конференции заявил начальник отдела государственного надзора в сфере обращения с животными регионального управления ветеринарии Новосибирской области Александр Замиралов.

— Принято постановление по поручению заместителя председателя правительства Новосибирской области. Разработана дорожная карта: на ближайшие пять лет намечено строительство как минимум пяти приютов межрайонных, — рассказал он.

По его словам, на данный момент решается вопрос и расчет финансирования на эти цели. Также сейчас начаты работы по созданию первого приюта, он находится на левом берегу и уже разрабатывается техническое задание.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы из Новосибирска Вера Ганзя предложила принять закон об обязательном отлове собак и их усыплении. Также она заявила, что нужно ужесточить ответственность граждан за брошенных на улицу домашних животных.

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