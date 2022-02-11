В Новосибирске прокуратура требует взыскать штраф с полицейских за охоту на косуль

Полицейские причинили ущерб животному миру на более 1,5 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Венгеровского района Новосибирска обратилась в суд с иском, чтобы взыскать штраф с полицейских, убивших 13 сибирских косуль. Таким образом они причинили ущерб животному миру.

— Учитывая ценность данных особей для охотничьего промысла, а также в соответствии с методикой исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, прокуратура Венгеровского района в порядке ст.44 УПК РФ предъявила исковое заявление о взыскании солидарно с фигурантов в пользу Российской Федерации 1 560 000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного животному миру Новосибирской области, — рассказали в прокуратуре.

Сейчас суд наложил арест на имущество полицейских, в числе которых автомобили и охотничьи ружья. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в отношении двух сотрудников полиции Новосибирской области Следком возбудил уголовное дело за незаконную охоту на косуль.

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