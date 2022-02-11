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Общество11 февраля 2022 13:19

В Новосибирске в дома на улице Широкая вернули отопление

Без тепла и горячей воды местные жители пробыли полдня
Галина СИМОНОВА
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В жилые дома на улице Широкая в Ленинском районе Новосибирска вернули отопление.

В жилые дома на улице Широкая в Ленинском районе Новосибирска вернули отопление.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В жилые дома на улице Широкая в Ленинском районе Новосибирска вернули отопление. Напомним, без тепла и горячей воды местные жители остались еще в ночь на пятницу из-за аварии на теплотрассе.

— В жилых домах, попадавших в зону отключения из-за повреждения теплосети на улице Широкой, восстановлен нормальный режим теплоснабжения, — сообщили в пресс-службе СГК.

В Сибирской генерирующей компании также отметили, что те сибиряки, в чьи дома до сих пор не вернулось тепло, должны сообщить это в свою управляющую организацию или ТСЖ.

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