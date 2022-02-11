В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мужчину

Мужчина скончался до приезда скорой. Фото: стоп-кадр с видео
В Новосибирске под окнами многоэтажки на улице Ключ-Камышинское плато, 14/1 нашли мужчину. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».
— На вид мужчине около 30 лет. Он скончался до прибытия бригады скорой помощи. У него были травмы несовместимые с жизнью, — рассказала КП-Новосибирск главный специалист Новосибирской области по скорой медицинской помощи Ирина Большакова.
Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
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