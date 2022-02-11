В Новосибирской области ввели самоизоляцию для людей старше 60 лет

Ограничения не будут действовать на вакцинированных граждан. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области ввели ограничения для граждан старше 60 лет из-за эпидемиологической ситуации в регионе. Такое постановление в пятницу, 11 февраля, подписал губернатор Андрей Травников.

— Постановление Губернатора предписывает гражданам в возрасте старше 60 лет, за исключением лиц, прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией в последние 6 месяцев, соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в массовых мероприятиях, — говорится на сайте правительства.

Напомним, ранее в среду, 9 февраля, в Новосибирской области официально ввели новые коронавирусные ограничения, которые коснулись постояльцев гостиниц — с них будут требовать QR-коды. Кроме того, теперь приостановлено проведение публичных и массовых мероприятий с участием граждан, кроме тех, которые согласованы властями.

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