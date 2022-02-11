Новый главврач ЦГБ рассказала, что пока что «омикрон» бердчане переносят легко

В среднем болеют люди около недели.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области главврач Бердской ЦГБ Елена Тоцкая на встрече с журналистами рассказала, как переносят новый вариант коронавируса бердчане.
— Количество больных на прошлой неделе увеличилось в четыре раза. Единственный плюс, что «омикрон» протекает легче других штаммов коронавируса. В среднем люди болеют около недели, а потом идут на поправку, — рассказала Тоцкая.
Также главврач отметила, что в сравнении с прошлой неделей обращений стало меньше на 10-15%.
— Для нас даже такие незначительные показатели — огромное облегчение, потому что болеют и сотрудники ЦГБ, — отметила Тоцкая. — В некоторых отделениях болеют до 30% персонала, в том числе и водители скорых, поэтому мы и привлекаем студентов медицинский вузов и колледжей, а также волонтеров.
Медик также отметила, что не для всех граждан возможно выписать электронный больничный, потому что некоторые организации принимают только бумажный вариант. И в таких случаях пациентам необходимо приди в больницу, а это дополнительная нагрузка для врачей.
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