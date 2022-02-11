В Новосибирске начали судить экс-директора управления капстроительства за мошенничество и взятку авиабилетами

Константину Головину продлили домашний арест. Фото: Управление судебного департамента НСО
В Новосибирске начали судить экс-главу управления капстроительства Константина Головина. Напомним, его обвиняют в мошенничестве при строительстве детского сада и получение взятки в виде авиабилетов и обедов в кафе.
— В Дзержинском районном суде сегодня прошло первое заседание по делу Константина Головина. По ходатайству следствия, обвиняемому на полгода был продлен срок домашнего ареста, — сообщили в Управлении судебного департамента региона.
Под домашним арестом сейчас находится и предприниматель, которого обвиняют в хищении более 13 миллионов рублей из бюджета при пособничестве Головина.
Следующее заседание назначено на 28 февраля.
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