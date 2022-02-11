Стало известно, сколько детей погибли в ДТП в Новосибирске в 2021 году

За 2021 год в ДТП погибло четыре ребенка. Фото: Иван Макеев

В Новосибирске за 2021 год в ДТП погибли четыре ребенка. Об этом КП-Новосибирск рассказала Анна Варновская, старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения по Новосибирску.

— В этом плане с детьми у нас большая беда. В прошлом году у нас зарегистрировано 131 ДТП с участием детей, по количеству, это конечно, меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, но у нас 4 погибших ребенка. Это очень много. К слову, в 2020 году у нас не было ни одного летального случая с участием детей, — рассказала она.

По словам Анны Варновской, все эти случаи не поддаются логике. Так, машина скорой помощи на тротуаре сбила ребенка, который шел в музыкальную школу. Еще один случай — мама везла ребенка на санках, и водитель, двигаясь сзади, не заметила его, потому что они были вне зоны видимости.

Инспектор также сообщила, что 2022 год тоже начался с ростом аварий с участием детей. Если в январе прошлого года их было 6, то в аналогичном месяце текущего года — 13. 7 из них по вине самих детей, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте.

Напомним, ранее, 24 декабря, в Новосибирске во дворе дома № 32 по улице Выставочная произошло ДТП, в котором погиб двухлетний мальчик. Женщина за рулем внедорожника, выезжая со двора задним ходом, не заметила и наехала на санки с маленьким ребенком. Похожий случай с наездом уже на 7-летнюю девочку произошел в октябре 2021 года. Тогда на улице Трикотажной машина скорой помощи сбила насмерть девочку, которая направлялась в музыкальную школу.

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