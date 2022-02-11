Названы самые распространенные ДТП за 2021 год в Новосибирске

Пешеходы становились участниками ДТП 448 раз за прошлый год. Фото: Иван Макеев

Стало известно, какие аварии были самые распространенные в 2021 году в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск рассказал старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения, отдела ГИБДД ГУ МВД России по городу Новосибирск Анна Варновская. По ее словам, наезд на пешеходов стал самым популярным видом ДТП в прошлом году.

— На территории Новосибирска за 2021 год произошло 960 ДТП, в которых 88 погибли и более 900 получили травмы различной степени тяжести. Наезды на пешеходов остаются одним из самых распространенных видов ДТП. Вот из 963 — это 448 наездов на пешеходов, — пояснила она.

Наезды на пешеходов были по двум причинам: первое — водитель не уступил дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом в движении, и второе -пешеход перешел дорогу в неположенном месте. Из этих 448 случаев наезда на пешеходов — в 193 случаях была вина самих пешеходов, из них 34 погибли.

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