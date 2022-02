Россельхозбанк предлагает приобрести монеты в форме сердца в подарок на День Святого Валентина

Фото: пресс-служба Новосибирского филиала Россельхозбанка.

В РСХБ к празднику представлены несколько видов монет. Так, в серии монет «Сообщения любви» (Messages Of Love) клиентам предлагается выполненная в форме сердца коллекционная серебряная монета 999 пробы «Любовь навсегда» (Love is forever) с селективным окрашиванием в качестве «PROOF» и номинальной стоимостью 1 доллар. На реверсе монеты в окружении красивых роз, выполненных в цвете, изображена обнимающаяся влюбленная пара, справа выше от которой расположено название монеты «Love is FOREVER».

Еще одна монета, которая станет отличным подарком на День святого Валентина, изготовлена из серебра 925 пробы массой 2,46 грамма в качестве «PROOF» диаметром 20 мм. На реверсе монеты отчеканено рельефное изображение сердечка, выполненное в стиле чередующихся матовых и зеркальных полей. В правой верхней части символа любви вставлен ограненный кристалл Swarovski рубиново красного цвета весом 0,091 г. Эта монета может использоваться в качестве кулона — за пределы поля вынесено специальное ушко с отверстием, предназначенным для подвешивания. В комплекте с монетой поставляется текстильный шнурок и крепление массой 0,26 г, на котором выгравирована проба металла («Ag 925»).

Памятные монеты продаются в нарядной упаковке. Стоимость одной монеты составляет от 3,9 тыс. до 5 тыс. рублей.

— Памятные монеты из драгоценных металлов приобретают все большую популярность. Монета из серебра уже изначально имеет ценность, она долговечна и не требует особых условий хранения, может передаваться по наследству. Кроме того, сегодня приобретение монет является одним из популярных видов инвестирования, — отметил директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

По вопросам приобретения монет можно обратиться в любое отделение Россельхозбанка в Новосибирске или получить консультацию по телефону 8 (383) 290-15-88 доб. 11-70.