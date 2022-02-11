В минздраве объяснили «заваренный» подход к пандусу у новосибирской поликлиники

Вот такой перекрытый подход к пандусу у поликлиники обнаружили люди. Фото: Кадр из видео

В минздраве прокомментировали «заваренный» подход к пандусу у новосибирской поликлиники. Напомним, о том, что проход к медучреждению для инвалидов заблокирован, рассказал в соцсетях один из пациентов. В ведомстве же отметили, что произошедшее — результат неудачного стечения обстоятельств.

— Поликлиническое отделение №17 расположено в жилом здании, управляющая компания которого плохо очистила крышу от снега. В связи с чем, для обеспечения безопасности посетителей поликлинического отделения и для минимизации риска их травмирования возможным сходом с крыши снега и нависающих сосулек, пандусу на входе в поликлинику был временно оборудован свободно поднимающимся шлагбаум, — пояснили в минздраве. — При понижении температуры воздуха шлагбаум оказался заблокированным, в связи с чем устройство было демонтировано после того, как крышу все же очистили от снега.

В ведомстве также добавили, что на входе в поликлинику есть специальная кнопка вызова, с помощью которой маломобильные пациенты могут связаться с персоналом медучреждения, чтобы они помогли им войти в помещение или выйти из него.

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