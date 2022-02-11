Почти 5 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в Новосибирской области

Умерли за то же время еще 6 человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
11 февраля оперативный штаб по Новосибирской области сообщил, что за последние сутки коронавирусом заразились еще 4 871 человек, включая 868 детей.
— Общее число заболевших — 133 271 человек, из них 17 565 — дети. Выздоровели за сутки 491 пациент, а за все время пандемии — 79 440 человек, — сообщает оперштаб.
За последний день умерли 6 женщин в возрасте от 56 до 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 761 человек.
В отделениях реанимации лежат 288 человек, среди них 41 пациент подключен к ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 3 610 человек, в том числе 179 детей.
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