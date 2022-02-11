В Новосибирской области заключенные сыграли более 100 свадеб за 2021 год

Больше всего браков было заключено в колонии №14. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В колониях Новосибирской области за 2021 год заключенные сыграли больше 100 свадеб. Осужденные вступают в брак, если закон им это разрешает. В таком случае руководство колонии оказывает содействие. Об этом рассказали в ГУФСИН России по области.

— В прошлом году наибольшее количество браков было зарегистрировано в исправительной колонии №14. В исправительной колонии строгого режима для впервые отбывающих наказание мужчин было создано 25 новых семей, — рассказали в ведомстве.

По словам работников колонии, создание семьи положительно влияет на поведение осужденных. Брак они заключают, как и все, в отделениях ЗАГС.

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