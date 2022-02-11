Под Новосибирском на пожаре в частном доме погибли двое мужчин. Фото: СК РФ НСО.

В пятницу, 11 февраля, страшный пожар случился в поселке Новоабышево Тогучинского района. Там сгорел дом на улице Верхней. В огне погибли двое мужчин. Еще один, которого нашли в доме, выжил. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Выжившего мужчину доставили в Тогучинскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Предварительно установлено, что пожар случился из-за нарушения правил эксплуатации печи. На месте ЧП работают сотрудники МЧС и следователи, — уточнили в Следственном комитете.

По факту случившегося следователи проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. После проверки примут решение в соответствии с законом.

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