Новосибирские музыканты попали в новый мини-альбом «Би-2»

Молодые рок-музыканты оказались среди классиков русского рока. Фото: предоставлено Виктором Ужаковым

Новосибирские музыканты из группы Ploho выпустили кавер на песню «Би-2» и попали в официальный релиз. Клип на песню «Я никому не верю» собрал в соцсетях более 20 тысяч просмотров за сутки.

— Это был не совсем случайный выбор песни для кавера. Музыканты «Би-2» взяли нас в большой проект, они выпустили песню «Я никому не верю» и 7 каверов на нее от известных групп: «Альянс», «Биоконструктор», Brainstorm и других уважаемых людей. Одним из пунктов коллаборации были съемки видео на нашу версию, — рассказал «КП-Новосибирск» фронтмен группы Виктор Ужаков.

Музыкант признался, что пандемия и ограничения по коронавирусу повлияли на творчество. Однако два года спустя люди уже воспринимают это как данность и нечто естественное.

— Прятаться от ковида будучи гастролирующим артистом бессмысленно. Индустрия одновременно сильно пострадала, но в то же время и значительно окрепла, набила множество шишек и, думаю, в дальнейшем это будет ценнейшим опытом для тех, кто сможет остаться на плаву, — уверен Виктор Ужаков.

Большинство фанатов группы поддержало музыкантов с кавером на «Би-2»:

— Коллектив явно моложе оригинального исполнителя, но талант и оригинальность есть. Это факт. А еще нужно быть смелыми, чтобы «каверить» песни крупных исполнителей, — уверен подписчик.

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