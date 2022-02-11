В Новосибирске осудили многодетного отца, пытавшегося сбыть полкилограмма синтетики

Ранее мужчина был условно-досрочно освобожден за хранение наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске осудили отца из малоимущей семьи за попытку сбыта полкилограмма наркотиков. Подробности приговора КП-Новосибирск рассказали в прокуратуре Калининского района.

Мужчина был условно судим по приговору о хранении наркотиков, однако решил устроиться закладчиком. С помощью приложения 37-летний новосибирец получил крупную партию и расфасовал у себя в гараже. Однако в июне 2021 года оперативники задержали закладчика с поличным в одном из лесов Калининского района.

— Подозреваемый написал явку с повинной и показал полицейским места тайников, у него было изъято более полкилограмма метилэфедрона. Подсудимый официально не работал, на учетах не состоял. На учетах не состоял, но ранее был судим за преступление в сфере оборота наркотиков, — сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Александр Копцев.

Согласно материалам дела, мужчина проживал с женой, сидящей в в декрете, и двумя детьми, самому старшему из которых было 10 лет. Также, в семье есть третий ребенок. Семья была признана малоимущей, женщина находилась в декрете и получала пособия.

По совокупности суд назначил новосибирцу 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с учетом не отбытого наказания. Приговор в законную силу пока вступил.

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