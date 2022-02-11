В Новосибирске собака «украла» госномер с припаркованной машины. Фото: стоп-кадр.

На улице Фадеева в Новосибирске собака, гуляющая со своей хозяйкой, «украла» госномер с припаркованной машины. Животное зацепилось за него комбинезоном, и номер отлетел. «Похищение» попало на камеру видеонаблюдения.

— Вскрылись неожиданные подробности кражи госномеров с автомобилей на улице Фадеева. Преступника удалось запечатлеть с помощью камеры наружного наблюдения, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

На видео видно, что хозяйка пса никак не среагировала на случившееся. За это ее осудили подписчики паблика.

— Хозяйка несет ответственность за блоховоза. А она дальше пошла, как ни в чем не бывало.

— Таким «хозяевам» нужно сначала себя воспитать, а потом брать животных. На видео отчетливо видно, что пес дернул ее, когда остановился около рамки, ей, как хозяйке, минимум нужно было это предотвратить, — написали в комментариях новосибирцы.

На защиту дамы встали ее знакомые. Они заявили, что женщина просто-напросто не заметила случившийся казус.

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