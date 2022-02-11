В Новосибирске осудили карманника за кражи в маршрутках у школьников

Кражи происходили с сентября по ноябрь Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске поймали и осудили серийного карманника, который обворовал 13 пассажиров на 6-ти маршрутах из пригорода в Первомайский район. Подробности об инцидентах корреспонденту КП-Новосибирск рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, кражи происходили с сентября по ноябрь 2021 года на маршрутных такси № 301, 307, 68, 317, 350 и на автобусной остановке. Всего по делу проходят 13 потерпевших, среди них 7 школьников, есть и пенсионеры. Ущерб составлял от 7 до 43 тысяч рублей по каждому эпизоду, в том числе был похищен iPhone 13.

— Находясь в салоне маршрутного такси, подсудимый тайком похищал смартфоны и кошельки из карманов одежды, рюкзаков и сумок пассажиров. Мужчина полностью признал вину, просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке. Неоднократно был судим за кражи Октябрьским, Центральным и Первомайским районным судом Новосибирска, — сообщила помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова КП-Новосибирск.

Подсудимый не стал компенсировать ущерб. Суд назначил рецидивисту 3,5 года колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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